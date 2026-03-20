Собянин: станции "Печатники" метро и МЦД-2 свяжет пешеходная галерея

В Москве началось строительство пешеходной галереи, которая свяжет станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-2. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, галерея пройдет под четвертым участком южного направления МСД в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. С северной стороны она примкнет к входной группе МЦД-2 с накрытием остановочного павильона, а с южной – к вестибюлю метрополитена.

"Из последнего сделают дополнительный выход с козырьком. Новый вход оборудуют двумя группами дверей – по три в каждой", – добавил градоначальник.

Прилегающую территорию благоустроят. После завершения работ пересадки между метро, МЦД-2 и остановкой наземного транспорта сократятся и станут комфортнее для горожан, подчеркнул Собянин.

Ранее глава города рассказал, что строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной завершится до конца этого года. Длина моста составит порядка 170 метров, а ширина – 5,4 метра. Предусмотрены 4 спуска на набережную, 2 из которых – с уклоном для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками.