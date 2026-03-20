20 марта, 14:14

Общество

Столичные ветеринары спасли собаку после нападения семейства кабанов

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли собаку по кличке Йода, на которую во время прогулки по лесу напало семейство кабанов. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ Московского объединения ветеринарии.

Инцидент произошел в Домодедовском районе. Хозяйка с питомцем наткнулись на кабаниху с поросятами, которая принялась защищать потомство. Клыками самка повредила собаке бок, что потребовало проведения срочной операции.

Хирург Юлия Романова прооперировала Йоду, сейчас пострадавший пес идет на поправку. В учреждении также напомнили о важности ежегодных обязательных вакцинаций, в том числе от бешенства.

Ранее ветеринары Тушинской ветклиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. После операции новообразование отправили на гистологическое исследование. Выяснилось, что это была доброкачественная опухоль.

Хирургическое вмешательство Цефей перенес спокойно, его состояние стабильно. Отмечается, что рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

