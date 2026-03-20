Столичные ветеринары спасли собаку после нападения семейства кабанов

Московские ветеринары спасли собаку по кличке Йода, на которую во время прогулки по лесу напало семейство кабанов. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ Московского объединения ветеринарии.

Инцидент произошел в Домодедовском районе. Хозяйка с питомцем наткнулись на кабаниху с поросятами, которая принялась защищать потомство. Клыками самка повредила собаке бок, что потребовало проведения срочной операции.

Хирург Юлия Романова прооперировала Йоду, сейчас пострадавший пес идет на поправку. В учреждении также напомнили о важности ежегодных обязательных вакцинаций, в том числе от бешенства.

Ранее ветеринары Тушинской ветклиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. После операции новообразование отправили на гистологическое исследование. Выяснилось, что это была доброкачественная опухоль.

Хирургическое вмешательство Цефей перенес спокойно, его состояние стабильно. Отмечается, что рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.