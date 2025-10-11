ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Украинский беспилотник ударил по гражданскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

"Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район)", – указал он.

В результате пострадали 4 человека. Одним из пострадавших является хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.

Ранее при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель грузовика в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Уточнялось, что кабина транспортного средства была полностью уничтожена. Губернатор региона выразил всем его родным и близким слова соболезнования.

