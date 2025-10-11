11 октября, 18:40Происшествия
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР
Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"
Украинский беспилотник ударил по гражданскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.
"Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район)", – указал он.
В результате пострадали 4 человека. Одним из пострадавших является хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.
Ранее при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель грузовика в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Уточнялось, что кабина транспортного средства была полностью уничтожена. Губернатор региона выразил всем его родным и близким слова соболезнования.