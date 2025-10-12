Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по машине в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Одна женщина погибла в ходе атаки дрона ВСУ по автомобилю в Рыльском районе, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, гражданская машина была на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка, внутри ехали четыре человека. 40-летняя женщина погибла на месте, еще три пассажира не пострадали.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким, а также "настоятельно попросил" воздержаться от поездок в приграничье.

"От ударов врага страдают и гибнут люди. Пожалуйста, не рискуйте жизнью и здоровьем", – подчеркнул глава региона.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате пострадали 4 человека, один из них – хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.

