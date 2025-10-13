Два человека пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеский дрон упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар. Прибывшие на место врачи оказывают пострадавшим первую помощь, а расчеты пожарных тушат возгорание.

Ранее украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в Крыму, в результате чего там произошло возгорание. На месте работают профильные службы.

Еще одна атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была зафиксирована в Горловке в ДНР. Беспилотник ударил по гражданскому автобусу, в результате пострадали 4 человека. Одним из пострадавших оказался хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.