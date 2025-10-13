Возгорание началось на нефтебазе в Феодосии после атаки беспилотника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в Крыму. В результате началось возгорание, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал. На месте работают все профильные службы. Всего силами ПВО было сбито более 20 беспилотников.

Ранее женщина погибла в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Рыльском районе Курской области. Машина находилась на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка, внутри были еще три пассажира – они не пострадали.

Вечером 11 октября в результате воздушной атаки со стороны украинских войск в Макеевке загорелся торговый центр "Сигма". Атака была совершена с помощью ударных БПЛА в районе трассы Славянск – Донецк – Мариуполь.