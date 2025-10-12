Форма поиска по сайту

12 октября, 07:35

Происшествия

Силы ПВО сбили за ночь 32 беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, по 15 дронов уничтожили над Белгородской и Брянской областями, а также еще два БПЛА сбили в Смоленской области.

Ранее в результате воздушной атаки со стороны украинских войск в Макеевке загорелся торговый центр "Сигма". Атака ударными БПЛА была совершена в районе трассы Славянск – Донецк – Мариуполь.

Еще одна атака украинских дронов была зафиксирована в Рыльском районе Курской области. В результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю пострадали два мирных жителя.

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

