Подросток пострадал при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подросток получил травмы при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел на окраине хутора Кургашки. Пострадавшего 13-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Валуйскую больницу, где у него выявили минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ноги.

Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения его переведут в детскую областную клиническую больницу, сказал Гладков и добавил, что машина, по которой был нанесен удар, сгорела.

Накануне, 17 октября, в Валуйском округе пострадал мужчина в результате обстрела со стороны украинских военных. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями мягких тканей головы он самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение.