Глава белгородского села пострадал при атаке БПЛА на автомобиль

Фото: телеграм-канал "Валуйки Администрация"

Украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль в Белгородской области. В результате пострадал глава села Казинка Виктор Гоженко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в момент удара Гоженко объезжал территорию на участке автодороги Казинка – Михайловка. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

Как уточнил Гладков, дальнейшее лечение глава села продолжит амбулаторно.

Ранее водитель погиб в поселке Пролетарском Ракитянского района Белгородской области при ударе ВСУ по грузовику. Кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

До этого двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеном. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, мужчина – множественные осколочные ранения лица, а четырехлетней девочке диагностировали баротравму.

