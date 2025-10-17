БПЛА повредили несколько электроподстанций в Крыму

Фото: depositphotos/Afotoeu

Несколько электроподстанций оказались повреждены в результате атаки БПЛА в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки. Аксенов пообещал сообщить об окончании восстановительных работ и возобновлении подачи электроэнергии позднее на официальных ресурсах правительства Крыма.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – сказано в сообщении.

В ночь на пятницу, 17 октября, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 61 украинский БПЛА над регионами России. По данным Минобороны РФ, 2 дрона были уничтожены в небе над Московской областью, 32 БПЛА – над территорией Крыма, а 13 – над Ростовской областью.

Кроме того, 6 беспилотников удалось ликвидировать над акваторией Черного моря, 5 – над Брянской областью, 2 – над Тульской областью и еще 1 – в небе над Курской областью.