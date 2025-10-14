Обломки БПЛА повредили объект энергетики в Нижегородской области

Фото: depositphotos/chungking

Обломки БПЛА повредили один из объектов энергетики в Нижегородской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября, когда отражалась атака беспилотников. В результате случившегося, как сообщил глава региона, никто не пострадал.

Никитин также указал, что в связи с произошедшим в регионе на протяжении некоторого времени отсутствовал свет. Однако к настоящему моменту электроснабжение восстановлено, уточнил губернатор. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

Ранее стало известно, что после ночной атаки украинских БПЛА в Тамбовской области оказались повреждены несколько частных домов и автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал. На месте были задействованы экстренные службы. Губернатор региона Евгений Первышов пообещал оказать помощь владельцам разрушенных домов.