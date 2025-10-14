Дежурные силы ПВО ликвидировали 40 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 40 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 17 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 12 – в небе над Воронежской областью, по 3 БПЛА – над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря, по два – над Тамбовской областью и Крымом, а также один – над Курской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что регион был подвергнут атаке украинских БПЛА. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры в регионе нет.

Также в Минобороны РФ сообщили, что 13 октября Украина попыталась атаковать Крым с помощью 16 беспилотников. В ведомстве добавили, что российские средства ПВО ликвидировали все вражеские дроны в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени.