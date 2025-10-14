Форма поиска по сайту

14 октября, 04:29

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали более 5 БПЛА в небе над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили не менее 5 БПЛА в 2 муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

При этом губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на понедельник, 13 октября. При этом 40 дронов было сбито над Крымом.

происшествиярегионы

