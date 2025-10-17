Силы ПВО ликвидировали 61 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 61 украинский БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 17 октября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 2 дрона были сбиты в небе над Московской областью, 32 БПЛА – над территорией Крыма, 13 – над Ростовской областью, 6 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над Тульской областью и еще 1 – в небе над Курской областью.

Также об отражении ракетной атаки на Сочи в ночь на 17 октября заявил мэр города Андрей Прошунин. На фоне этих сообщений в городе был введен режим ракетной опасности. Жителям и туристам рекомендовали ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в помещениях без остекления.

Также в аэропорту Сочи действовали временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Однако спустя несколько часов авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.