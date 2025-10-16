Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России отразили массированную атаку вражеских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, из-за падения обломков в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская начался пожар. Специалисты ликвидируют возгорание.

Ранее российские военные сбили 8 управляемых авиабомб, сброшенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, силы ПВО уничтожили 142 украинских беспилотника.

В свою очередь, ВС РФ нанесли удар по транспортным и энергетическим объектам противника, складам боеприпасов, местам хранения дронов и местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.