Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО России отразили массированную атаку вражеских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его данным, из-за падения обломков в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская начался пожар. Специалисты ликвидируют возгорание.
Ранее российские военные сбили 8 управляемых авиабомб, сброшенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, силы ПВО уничтожили 142 украинских беспилотника.
В свою очередь, ВС РФ нанесли удар по транспортным и энергетическим объектам противника, складам боеприпасов, местам хранения дронов и местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.
