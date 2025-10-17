Силы ПВО отражают ракетную атаку в Сочи

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отражают ракетную атаку в небе над Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в городе действует режим ракетной опасности. Жителям и туристам рекомендовали ни в коем случае не выходить на улицу и находиться в помещениях без остекления.

Также в аэропорту Сочи были введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, 16 октября, средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнял, что в результате падения обломков в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская начался пожар. Тем не менее специалисты оперативно ликвидировали возгорание.