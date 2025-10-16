Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России за минувшую ночь сбили 51 украинский беспилотник над регионами страны, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

По информации ведомства, 12 дронов ликвидировали над Саратовской областью, 11 – над Волгоградской, 8 – над Ростовской, 6 – над Крымом, по 4 – над Брянской и Воронежской областями, 3 – над Белгородской областью и по 1 – над Курской областью, а также акваторией Черного и Азовского морей.

Из-за падения обломков БПЛА на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области началось возгорание. На месте ЧП работали оперативные службы.

До этого обломки вражеских беспилотников повредили один из энергообъектов Нижегородской области, в связи с чем в регионе на протяжении некоторого времени отсутствовал свет. Среди мирных жителей никто не пострадал.