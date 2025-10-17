Ребенок и двое взрослых погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В результате обстрела жилого сектора в поселке Алешки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое взрослых и 10-летний ребенок, сообщает News.ru. со ссылкой на публикацию главы региона Владимира Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, в Каховке в результате удара беспилотника повреждены фасад и кровля жилого дома.

Кроме того, в Каланчаке после прилета дрона загорелся топливный резервуар на АЗС, однако пожар удалось быстро ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

При этом в результате обстрелов без электроснабжения остались 16,5 тысячи жителей 23 населенных пунктов Великолепетихского и Горностаевского округов. В настоящее время электричество восстанавливают.

Ранее мужчина погиб на рабочем месте из-за ракетного удара ВСУ по Белгороду. Также в областную клиническую больницу доставили еще одного мужчину с проникающим осколочным ранением легкого. Медики оценили его состояние как тяжелое.