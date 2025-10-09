Трое пострадавших при ударе ВСУ в Белгородской области находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Трое пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Двенадцать человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. <…> Если будет необходимость, будем направлять их в Москву. Но на сегодняшний день вся необходимая помощь им оказывается", – сказал глава области.

Как подчеркнул Гладков, специалисты уже провели обследование пострадавшего многоквартирного дома. По результатам было подтверждено, что несущие конструкции не разрушены, а сам дом подлежит восстановлению. Через неделю планируют начать восстанавливать окна.

По словам губернатора, пострадавшему бизнесу выделено 1,7 миллиарда рублей, из них почти миллиард – сельхозпредприятиям. Ожидается, что средства начнут выдавать в ноябре.

"Также мы ждем решение правительства РФ о выделении еще 350 миллионов для сельхозпроизводителей и порядка 500 миллионов для малого и среднего бизнеса", – заключил Гладков.

Обстрел поселка Маслова Пристань произошел 8 октября, в результате погибли двое мужчин и одна женщина. Еще не менее 10 мирных жителей пострадали.

Частично было разрушено здание социального объекта. Также повреждены 2 многоквартирных дома и 7 автомобилей. По факту атаки было возбуждено уголовное дело о теракте.