Число пострадавших от обстрела в Белгородской области увеличилось до 10

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 10. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области отметил, что 7 женщин доставлены в медучреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое.

"Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение", – заявил Гладков.

После обстрела оказались частично разрушен соцобъект, повреждены 2 многоквартирных дома и 7 автомобилей. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

"Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома. В ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ", – заключил Гладков.

Обстрел поселка Маслова Пристань произошел 8 октября, в результате погибли двое мужчин и одна женщина. Частично было разрушено здание социального объекта. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны. Также продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.