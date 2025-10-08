08 октября, 11:38Происшествия
Число пострадавших от обстрела в Белгородской области увеличилось до 10
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Число пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 10. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области отметил, что 7 женщин доставлены в медучреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое.
"Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение", – заявил Гладков.
После обстрела оказались частично разрушен соцобъект, повреждены 2 многоквартирных дома и 7 автомобилей. В настоящее время информация о последствиях уточняется.
"Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома. В ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ", – заключил Гладков.
Обстрел поселка Маслова Пристань произошел 8 октября, в результате погибли двое мужчин и одна женщина. Частично было разрушено здание социального объекта. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны. Также продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.