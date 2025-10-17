Мужчина пострадал при обстреле ВСУ Валуек Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина получил ранения при ракетном обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валуек Белгородской области, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Местный житель с минно-взрывной травмой и осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы обратился в Валуйскую центральную районную больницу самостоятельно. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Также в результате прилета боеприпасов в Валуйском округе загорелась сухая трава. В селе Казначеевка от удара БПЛА были выбиты окна в частном доме, а часть населенного пункта остается без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны России.

Кроме того, при атаке беспилотника в Грайворонском округе выбиты окна в 10 квартирах многоквартирного дома, а при атаке FPV-дрона повреждения получили два частных дома. В Белгородском районе поврежден гараж и частные дома, а в Борисовском – выбиты окна и посечен кузов автомобиля.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль в Белгородской области, из-за чего пострадал глава села Казинка Виктор Гоженко. В момент удара он объезжал территорию на участке автодороги Казинка – Михайловка. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

