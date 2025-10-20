Форма поиска по сайту

02:20

Происшествия

Два человека погибли при атаке дрона в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, БПЛА сбросил на территорию сельхозпредприятия взрывные устройства. В результате чего мужчина и женщина скончались на месте.

Также еще один местный житель получил ранение ноги. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Белгорода.

Ранее глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков пострадал при атаке украинского БПЛА. Дрон нанес удар по его легковому автомобилю.

Врачи диагностировали у Кулакова минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги.

