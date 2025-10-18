Глава Мокрой Орловки в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков пострадал при атаке украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

"Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка – Дунайка", – уточнил он.

По словам Гладкова, врачи диагностировали Кулакову минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.

Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль в Белгородской области. В результате пострадал глава села Казинка Виктор Гоженко. Гладков уточнил, что в момент удара Гоженко объезжал территорию на участке автодороги Казинка – Михайловка. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

До этого водитель погиб в поселке Пролетарском Ракитянского района Белгородской области при ударе ВСУ по грузовику. Кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

