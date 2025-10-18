Два жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя Белгородской области, включая 16-летнюю девушку, получили ранения в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

"В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки", – рассказал Гладков.

По его словам, у нее диагностировали минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.

Также в селе Козинка Грайворонского округа мужчина наступил на взрывное устройство. Его доставили в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины, поделился губернатор.

Ранее подросток получил травмы при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области. Гладков рассказал, что инцидент произошел на окраине хутора Кургашки. Пострадавшего 13-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Валуйскую больницу.