Стена многоэтажки частично обрушилась из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

В результате атаки украинских БПЛА была частично разрушена стена жилой многоэтажки в городе Батайске Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на его верхних этажах. Никто местных жителей не пострадал.

Из дома эвакуированы 20 человек, в данный момент решается вопрос о возможности их временного размещения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 14 украинских дронов над регионами России. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 20 октября.

В небе над Ростовской областью было сбито 10 дронов, 3 – над Воронежской областью и 1 – над территорией Саратовской области.