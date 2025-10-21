Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной (ПВО) перехватили 55 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 21 октября. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В частности, 34 беспилотника были ликвидированы над Ростовской областью, а 6 – над Воронежской областью. По 3 дрона удалось уничтожить над территориями Краснодарского края и Липецкой области, еще 2 БПЛА – над Крымом, а 7 — над акваторией Черного моря.

В результате атаки украинских БПЛА в городе Батайске Ростовской области была частично разрушена стена жилого дома, расположенного на Западном шоссе. Никто из местных жителей не пострадал. Из здания были эвакуированы 20 человек. Решался вопрос об их временном размещении.

Кроме того, житель Ростова-на-Дону получил осколочное ранение в результате падения украинского дрона на частные дома. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Также на месте происшествия была оказана медпомощь несовершеннолетнему.

