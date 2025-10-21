Подросток пострадал при атаке украинского БПЛА в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подросток 2010 года рождения пострадал при атаке украинского дрона на город Клинцы Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

В результате атаки также были повреждены остекление в двух многоквартирных домах и три припаркованных гражданских автомобиля.

Ранее осколочное ранение из-за атаки украинского дрона получил житель Ростова-на-Дону. Мужчине потребовалась госпитализация. Кроме того, врачи оказали помощь на месте пострадавшему несовершеннолетнему.