Началось строительство около 14 километров газопроводов в Краснопахорском районе

Началось строительство газопроводов высокого давления в Краснопахорском районе в ТиНАО. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Трубопроводы длиной примерно 14 километров будут созданы на участке от газораспределительного пункта "Русино" до поселка Щапово. Основную часть конструкций построят открытым способом. Метод закрытой прокладки специалисты используют в зоне труднодоступных мест, в том числе на пересечениях автомобильных дорог и водных преградах.

В общей сложности специалистам предстоит построить 16 переходов протяженностью свыше 1,8 километра. Для этого будет использован метод горизонтально направленного бурения (ГНБ), благодаря которому получится возвести трубопроводы под землей без вскрытия поверхности. Это позволит сохранить рельеф местности, природные объекты и не нарушить транспортное движение.

На данном участке газопроводы планируют построить через глубокие овраги и реку Лубянку. Именно поэтому и необходимо прибегнуть к ГНБ. Во время работ будут также применены полиэтиленовые трубы высокого давления диаметром от 0,16 до 0,5 метра с расчетным рабочим давлением до 0,6 мегапаскаля.

Новые трубопроводы будут оборудованы 12 современными запорными устройствами, которые интегрируют в автоматизированную систему дистанционного управления. Это поможет в режиме реального времени следить за состоянием газовой сети и своевременно перекрывать газ за 1,5 минуты из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Работы нацелены на развитие газоснабжения жителей и предприятий, а также на формирование резерва для подключения новых потребителей. Построенные трубопроводы прослужат городу свыше 40 лет.

Специалисты также построят газопровод, который пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Его длина составит примерно 1,5 километра. Основная часть трубопровода – более 1,4 метра – будет проложена закрытым методом для снижения воздействия на город. Также это позволит не затронуть проезжие части и инженерные сети.

Однако на некоторых участках, протяженность которых превышает 53 метра, работы будут проводиться открытым способом. Во время строительства обустроят 9 подземных переходов. Для этого специалисты воспользуются технологией микротоннелирования. Часть переходов планируется возвести в железобетонных футлярах диаметром 1,5 метра, а остальные – в стальных.