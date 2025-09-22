Форма поиска по сайту

22 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили реконструкцию единственного газопровода высокого давления из 12 подводных дюкеров – Щукинского газопровода-дюкера. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Объект, построенный в начале 1960-х годов, на протяжении 3,5 километра проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газом жилые дома и предприятия центра и запада города.

"Работы по реконструкции проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду. Срок службы обновленного объекта – больше 40 лет", – отметил Собянин.

Щукинский газопровод-дюкер стал 11-м в масштабной программе реконструкции таких объектов. Она реализуется АО "Мосгаз" с 2018 года и, как планируется, будет завершена в 2025-м.

Ранее на юго-западе Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта "Академический". Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора одноименного и Гагаринского районов. Решение о модернизации приняли из-за длительной работы оборудования.

