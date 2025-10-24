Форма поиска по сайту

24 октября, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

В районе Солнцево в 2026 году появится новая школа для 1,2 тысячи ребят. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Инвестор возводит учебный корпус на Производственной улице в составе жилого комплекса. Он станет частью школы № 1542. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов в учреждении оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, IТ-полигон, робокласс, медиатеку, гимнастический и спортивные залы. На территории появятся площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также различных мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

