Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА в Красногорске

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

Аналогичное дело было возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. По данным СК, украинские военные 23 октября нанесли удар с помощью БПЛА по городу и иным населенным пунктам региона. В результате ранения получили более 20 мирных граждан, в том числе дети.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествий, допрашивают очевидцев и назначают необходимые экспертизы. Во время расследования сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства атак на Белгородскую и Московскую области, а также установить причастных к этому лиц.

В Красногорске БПЛА залетел в квартиру, расположенную на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы" на бульваре Космонавтов, в ночь на 24 октября. В результате пять человек, включая ребенка, получили ранения. Всех госпитализировали. Кроме того, были повреждены три квартиры, в еще нескольких объектах выбиты окна.

На месте ЧП развернут оперативный штаб. Также там работают все экстренные службы, включая МЧС и полицию. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома и предоставление им необходимой помощи.

