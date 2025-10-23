12 человек ранены после атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

12 человек пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он указал, что регион подвергся массированным ударам украинских беспилотников. В результате четверо мужчин и две женщины были ранены в селе Стрелецком, где ВСУ дважды атаковали коммерческий объект. У всех мужчин выявили осколочное ранение рук и ног, у одной женщины – осколочное ранение руки, у второй – осколочное ранение живота и ног.

Кроме того, повреждено остекление, фасад и оборудование коммерческого объекта. Здесь же повреждения получили три легковых авто, а от одного из ударов загорелся заброшенный частный дом. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В другом коммерческом объекте пострадал фасад, рядом с ним повреждения получили четыре легковых автомобиля.

"В поселке Октябрьском дрон ударил по коммерческому объекту – повреждены остекление, кровля и фасад", – добавил Гладков.

Также украинский беспилотник атаковал остановку в Белгороде, из-за чего пострадали еще шесть человек. Пятеро женщин с осколочными ранениями отправлены в одну из больниц города, а 17-летнего юношу с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в детскую областную клиническую больницу. Из-за удара в Белгороде получили повреждения авто, коммерческий объект, кровля жилого дома, остекление еще двух зданий.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в стране возросла угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам. Это произошло из-за участившихся случаев применения дальнобойных беспилотников вооруженными формированиями Украины.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27, уничтожили 3 управляемых авиабомбы и 224 беспилотника самолетного типа ВСУ, а также ликвидировали 4 крылатые ракеты и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

