Силы ПВО перехватили 139 беспилотников над территорией РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 139 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на четверг, 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 56. Также ликвидированы 22 БПЛА над Брянской областью, 21 – над Воронежской, 14 – над Рязанской и 13 – над Ростовской.

Еще 4 аппарата перехвачены в воздушном пространстве Крыма, по 2 – над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и 1 – в небе над Курской областью.

В результате ночной атаки по Брянской области погибла мирная жительница. Украинские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. Власти региона пообещали предоставить семье погибшей всю необходимую поддержку и материальную помощь.

До этого житель Ростова-на-Дону получил осколочное ранение после падения дрона на частные дома. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Также на месте происшествия была оказана медпомощь несовершеннолетнему.