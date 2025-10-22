Форма поиска по сайту

22 октября, 14:25

Политика

Генштаб ВС РФ отметил рост угрозы ударов по жилым массивам

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В России возросла угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам. Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

По его словам, это произошло из-за участившихся случаев применения дальнобойных беспилотников вооруженными формированиями Украины.

Вооруженные силы России ранее поразили объекты газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По данным Минобороны, удар также был нанесен ракетами "Кинжал" и БПЛА в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские гражданские объекты.

Кроме того, армия России в ночь на 22 октября атаковала энергетические объекты, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Данный удар стал ответом на действия Украины, которая ранее атаковала российскую гражданскую инфраструктуру.

