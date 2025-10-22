Российские силы ПВО сбили украинский Су-27

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27, сообщает Минобороны РФ.

За прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили 3 управляемых авиабомбы и 224 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС РФ ликвидировали 4 крылатые ракеты и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что российские силы атаковали энергетические объекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" и ударных БПЛА.

Удар стал ответом на действия Украины, которая ранее атаковала гражданскую инфраструктуру России. Все цели были достигнуты, а назначенные объекты – поражены.

