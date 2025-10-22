Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 15:04

Политика

Российские силы ПВО сбили украинский Су-27

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27, сообщает Минобороны РФ.

За прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили 3 управляемых авиабомбы и 224 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС РФ ликвидировали 4 крылатые ракеты и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что российские силы атаковали энергетические объекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" и ударных БПЛА.

Удар стал ответом на действия Украины, которая ранее атаковала гражданскую инфраструктуру России. Все цели были достигнуты, а назначенные объекты – поражены.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика