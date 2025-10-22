Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:12

Политика

ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Освободить первый населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Восток", которые продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Второе село было взято под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы России освободили Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны, взять под контроль населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям группировки "Центр".

До этого российские военные взяли под контроль Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Первое село было освобождено в результате активных действий "Центра", а второе – благодаря военнослужащим "Востока".

ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика