Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Освободить первый населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Восток", которые продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Второе село было взято под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы России освободили Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны, взять под контроль населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям группировки "Центр".

До этого российские военные взяли под контроль Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Первое село было освобождено в результате активных действий "Центра", а второе – благодаря военнослужащим "Востока".

