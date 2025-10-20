Форма поиска по сайту

20 октября, 12:36

ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль село Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Первое село было освобождено в результате активных действий бойцов из подразделений группировки войск "Центр", а второе – благодаря военнослужащим "Востока".

До этого Вооруженные силы России освободили Плещеевку в ДНР. По данным Минобороны, населенный пункт взяли под контроль бойцы "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.

Сюжет: Спецоперация на Украине
