20 октября, 12:36Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Ленино в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль село Ленино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Освободить населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.
Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Первое село было освобождено в результате активных действий бойцов из подразделений группировки войск "Центр", а второе – благодаря военнослужащим "Востока".
До этого Вооруженные силы России освободили Плещеевку в ДНР. По данным Минобороны, населенный пункт взяли под контроль бойцы "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий.
