ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру, используемую для ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщили в Минобороны РФ.

Удар также был нанесен по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности и складам горючего. Помимо этого, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее стало известно, что расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск поразили два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Первый пункт управления дронами обнаружили в ходе воздушной разведки, его удалось поразить точным ударом по цели. Второй объект был найден в жилой застройке, тогда же бойцы зафиксировали передвижение военнослужащих ВСУ на американском бронеавтомобиле.

