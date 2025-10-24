Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пострадавшим при атаке БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем и ремонтом, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем телеграм-канале.

Чиновник рассказал, что навестил в детском клиническом центре имени Рошаля пострадавшего ребенка. Он находится в палате вместе с бабушкой. Волков отметил, что мальчик "настоящий боец" и уже думает об уроках.

Тем временем в Красногорской больнице находятся получившие ранения взрослые. Глава округа подчеркнул, что все пациенты в сознании, за их состоянием внимательно следят врачи. Они делают все возможное, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

"Поправляйтесь, мы рядом", – заключил Волков.

Об атаке БПЛА стало известно утром в пятницу, 24 октября. Дрон попал в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы" на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, они были экстренно госпитализированы.

По информации СМИ, из дома эвакуировали около 70 человек. Обязанности по контролю за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома и обеспечению их необходимой помощью взяла на себя прокуратура.

В Красногорске после случившегося был развернут оперативный штаб. Специалисты уже провели обследование здания. Также к работе на месте ЧП привлечены экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации.

