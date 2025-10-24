Оперативный штаб развернут в Красногорске после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Оперативный штаб развернули в подмосковном Красногорске после ночной атаки вражеского беспилотника. Об этом со ссылкой на пост главы городского округа Дмитрия Волкова в телеграм-канале пишет RT.

К настоящему моменту специалисты провели обследование здания. Также к работе на месте ЧП привлечены экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. По заверению Волкова, власти предоставят необходимую помощь всем пострадавшим и их родственникам.

Следователи уже приступили к установлению обстоятельств произошедшего. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета России, они дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к преступлению.

В свою очередь, одна из жительниц Красногорска поделилась подробностями атаки беспилотника на жилой дом. По ее словам, она проснулась от сильного взрыва примерно в 04:13 по московскому времени.

Выглянув в окно, она увидела дым со своей стороны многоэтажки, после чего женщина с супругом попыталась дозвониться до экстренных служб.

"После этого с нашей стороны было видно, что приехали две скорые. И потом еще стали приезжать, было не меньше семи машин", – уточнила женщина.

Она добавила, что пострадавших выносили из дома, так как они не могли выйти самостоятельно.

Об атаке стало известно утром в пятницу, 24 октября. Дрон попал в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы", расположенном на бульваре Космонавтов. Всего пострадали пять человек, включая ребенка, они были экстренно госпитализированы.

По данным СМИ, из дома эвакуировали около 70 человек. Обязанности по контролю за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома и обеспечению их необходимой помощью взяла на себя прокуратура.

