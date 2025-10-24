Системы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над регионами России системами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 111 вражеских беспилотников в течение минувшей ночи. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, 34 дрона были обнаружены в небе над Ростовской областью, 25 – над Брянской, 11 – над Калужской и 10 – над Новгородской.

Еще 7 БПЛА нейтрализовали над Крымом и Белгородской областью, 5 – над Тульской, а 4 – над Краснодарским краем. По 2 аппарата ликвидировали в воздушном пространстве Волгоградской и Орловской областей, по 1 – над Липецкой и Тверской, а также над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

В результате ночной атаки в Московской области пострадали пять человек, включая ребенка. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы", расположенном в Красногорске.

Четверо взрослых с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями были оперативно доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, а ребенок, получивший вывих колена и легкие травмы голени, – в Центр имени Рошаля.

