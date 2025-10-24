Пять человек пострадали при атаке дрона по жилому дому в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Пять человек, включая ребенка, пострадали при ночной атаке украинского беспилотника по Красногорску. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы", расположенном на бульваре Космонавтов, уточнил он.

Четверо взрослых с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями были оперативно доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, а ребенок, получивший вывих колена и легкие травмы голени, – в Центр имени Рошаля.

Воробьев заверил, что пострадавшим и их семьям будет предоставлена вся необходимая поддержка.

В настоящее время на месте ЧП находятся глава Красногорска Дмитрий Волков, а также работают все экстренные службы, включая МЧС и правоохранительные органы. Там же был развернут оперативный штаб, добавил в телеграм-канале Волков.

В свою очередь, пресс-служба подмосковной прокуратуры подчеркивает, что ведомство взяло на себя обязанности по контролю за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома и обеспечению их необходимой помощью.

Для оперативного решения возможных вопросов организовано взаимодействие с экстренными службами и правоохранительными структурами, отметили в прокуратуре.

По уточнению источника ТАСС, возгорания после попадания БПЛА в дом не последовало. Там оказались частично разрушены три квартиры, а еще в нескольких выбиты окна. Собеседник агентства добавил, что из дома были эвакуированы около 70 человек.

Целью еще одной атаки, произошедшей накануне, стала Воронежская область. В частности, в восьми частных домах были выбиты стекла, а также посечены фасады и крыши.

Кроме того, повреждены оказались четыре автомобиля. Всего в девяти районах и одном городском округе области ПВО обнаружили и уничтожили 21 беспилотник.

