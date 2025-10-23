Форма поиска по сайту

23 октября, 08:05

Происшествия

Восемь домов и четыре авто повреждены в Воронежской области при атаке БПЛА

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Восемь частных домов получили повреждения в результате атаки вражеских дронов в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В частности, в зданиях были выбиты стекла, а также посечены фасады и крыши. Более того, в одном из домов загорелась кровля, но пожар быстро потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Также повреждены четыре автомобиля, уточнил Гусев, добавив, что в настоящее время ведутся работы по оценке ущерба.

По словам губернатора, всего минувшей ночью в девяти районах и одном городском округе области обнаружили и уничтожили 21 беспилотник. Режим опасности атаки в регионе сохраняется.

Общее число нейтрализованных БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 23 октября, составило 139. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 56, еще 22 ликвидированы над Брянской, 14 – над Рязанской и 13 – над Ростовской.

В результате атаки в Брянской области погибла мирная жительница. Она находилась за рулем автомобиля в селе Новые Юрковичи Климовского района, когда противник нанес целенаправленный удар FPV-дроном. Власти региона пообещали предоставить ее семье необходимую поддержку и материальную помощь.

