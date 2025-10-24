Все пострадавшие при атаке БПЛА в Красногорске находятся в сознании

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пятеро пострадавших после атаки беспилотника в подмосковном Красногорске, находятся в сознании. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем телеграм-канале.

Он заверил, что медики прилагают все усилия, оказывая помощь в полном объеме и с особой внимательностью отслеживая состояние каждого пациента.

Жилой дом в ЖК "Изумрудные холмы", расположенный на бульваре Космонавтов, был атакован утром 24 октября. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. В результате пострадали пять человек, из которых четверо взрослых были оперативно доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, а один ребенок – в Центр имени Рошаля.

На месте ЧП развернули оперативный штаб. К работе привлечены экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. Вместе с тем следователи приступили к установлению обстоятельств произошедшего.

По данным СМИ, из дома эвакуировали около 70 человек. Власти округа заявили, что помогут пострадавшим с временным жильем и ремонтом.