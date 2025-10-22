Здание предприятия в Мордовии повреждено из-за атаки дронов ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание предприятия получило повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников по Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов в своем телеграм-канале. Пост цитирует телеканал "360".

Здунов не уточнил, о каком именно заводе идет речь, но заверил, что на месте ЧП в настоящее время находятся экстренные службы. По его словам, для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и ресурсы.

В свою очередь, журналисты добавляют, что ранее в регионе объявляли об угрозе беспилотников.

Ранее после атаки украинского дрона на город Клинцы Брянской области пострадал подросток 2010 года рождения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, а госпитализация не потребовалась. Из-за атаки также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах.

До этого мужчина погиб на рабочем месте из-за ракетного удара по Белгороду. Также в областную клиническую больницу доставили еще одного мужчину с проникающим осколочным ранением легкого. Медики оценивали его состояние как тяжелое.