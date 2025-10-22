Силы ПВО ликвидировали 3 украинских дрона над Псковской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 3 украинских БПЛА в небе над Псковской областью ночью в среду, 22 октября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По информации губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Также Ведерников сообщил, что в 04:00 по московскому времени в регионе был введен план "Ковер". Временные ограничения на полеты коснулись аэропорта Пскова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО ликвидировали 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями. Регионы подверглись атаке в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 21 октября. Над Брянской областью было сбито 57 дронов, еще 1 – над Курской.