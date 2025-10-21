ПВО России сбила 58 украинских дронов над Брянской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России уничтожили 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские беспилотники были сбиты в период с 16:00 до 20:00. Над Брянской областью ликвидировали 57 дронов, еще 1 – над Курской.

В ночь на 21 октября российские средства ПВО перехватили 55 украинских дронов. В частности, 34 аппарата сбили над Ростовской областью, 6 – над Воронежской, по 3 – над Краснодарским краем и Липецкой областью, 2 – над Крымом, 7 – над Черным морем.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что усовершенствованные вооружения страны должны дать новые возможности против объектов противника.