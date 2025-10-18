Медведев: улучшенные вооружения РФ усилят поражение целей противника

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Усовершенствованные вооружения РФ должны дать новые возможности против объектов противника, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", – сообщил Медведев в мессенджере MAX.

Политик посетил полигон Капустин Яр, где прошли испытания перспективных образцов вооружения, а также были представлены результаты проделанной за полгода работы. Видеозапись с посещения он опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

На полигоне Медведев предложил обсудить вопросы развития ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также защиту от нападения противника на гражданские объекты.

Ранее Владимир Путин анонсировал появление в России нового оружия. Новизна отечественных средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, подчеркнул он. По словам президента, эта область развивается, специалисты "доводят все до ума".