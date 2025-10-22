Новые игровые городки появились на детских площадках в центре и на юго-западе столицы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Многоуровневые игровые городки появились на детских площадках в Центральном и Юго-Западном административных округах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Один из комплексов, оснащенный волнообразными лазалками и горками, возвели в районе Якиманка, неподалеку от обновленного сквера на Донской улице. Городок выполнен в виде лабиринта, который нужно преодолеть перед посещением горки или верхних уровней. Здесь же появились веревочная полоса препятствий, качели-гнезда, карусель и балансиры.

В Тверском районе, возле дома № 8 в 2-м Лесном переулке, также появился двухэтажный городок с лазалками-волнами. Кроме того, большую детскую площадку обустроили в новом спортивном сквере в Северном Бутове. Она выдержана в экостиле, который вписался в природный ландшафт территории.

Комплекс состоит из нескольких башен, игровых модулей с декоративными панелями, разных горок, веревочных лазалок и сетчатых куполов. Всего в этом сезоне благоустроили около 2,4 тысячи дворовых территорий столицы.

Ранее на юго-западе города создали два современных спорткластера. Объекты появились в Ясеневе и Северном Бутове. Там жители смогут гулять и заниматься спортом. В частности, в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом оборудовали площадки для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса, а также футбольное поле.

