Почти 14,5 тыс москвичей заключили договоры в рамках реновации в третьем квартале года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 14,5 тысячи москвичей заключили договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с июля по сентябрь 2025 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, число почти вдвое превысило прошлогодние показатели за аналогичный период, когда жилье получили примерно 7,3 тысячи москвичей. Более того, количество правообладателей в третьем квартале удвоилось по сравнению с первым и увеличилось на треть по сравнению со вторым.

"Основная часть москвичей, заключивших договоры на квартиры по программе реновации в третьем квартале, – это жители трех административных округов: Северо-Восточного, Восточного и Западного", – указал Ефимов.

В рамках программы участникам предоставляется жилье, аналогичное их прежнему месту жительства, за исключением Зеленограда и ТиНАО, где переезд происходит в пределах округа.

Новые дома строятся в районах с хорошо развитой социально-транспортной инфраструктурой. На первых этажах зданий предусмотрены помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций, что способствует экономическому развитию территорий.

"С июля по сентябрь документы на комфортное жилье на северо-востоке оформили около 2,3 тысячи москвичей, на востоке – более 2,2 тысячи участников программы, на западе – почти 2 тысячи человек", – добавила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

За данный период также значительно возросло число правообладателей в Северо-Западном, Южном и Юго-Западном округах. В частности, в первом новые квартиры получили около 1,6 тысячи человек, во втором – свыше 1,3 тысячи, а в третьем – почти 1,3 тысячи участников, добавила она.

Участники программы могут въехать в новые квартиры сразу после оформления документов. В них уже сделан ремонт, установлены сантехника и освещение. Такой подход избавляет новоселов от лишних затрат времени и денег на отделку и обеспечивает комфорт с первого дня.

Ранее почти 270 семей заселились в новый дом по программе реновации в Таганском районе столицы. Новостройка располагается рядом с расселенными домами.

До этого еще более 850 человек заключили договоры на получение новых квартир по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев. К осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. В настоящее время почти все участники программы выбрали предложенное им городом жилье.